Şirketin yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı da iddialar arasında yer alıyor.

'Hakim durumu kötüye kullanma' iddiasına ilişkin sözlü savunma tamamlandı

Soruşturma kapsamında şirketin sözlü savunması sona erdi. Google avukatları yerel arama hizmetini öne çıkardıkları yönündeki iddialara "Böyle bir avantaj sağlanmıyor" yanıtını verdi.

Karar 14 Nisan'da verilecek

Otel reklamlarına yönelik iddiaya ise "Reklamlar rakiplerin görülebildiği bir reklam türüdür" yönünde savunma yaptılar. Ayrıca şirket avukatları konaklama karşılaştırma aramasındaki payın önemsiz bir seviyede olduğunu ileri sürdü.

Rekabet Kurumu soruşturmaya ilişkin nihai kararı 14 Nisan'da verecek.