Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Google savunma yaptı, karar 14 Nisan'da
Google'ın avukatları Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında bugün sözlü savunma yaptı. Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddia ediliyor.
Şirketin yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı da iddialar arasında yer alıyor.
'Hakim durumu kötüye kullanma' iddiasına ilişkin sözlü savunma tamamlandı
Soruşturma kapsamında şirketin sözlü savunması sona erdi. Google avukatları yerel arama hizmetini öne çıkardıkları yönündeki iddialara "Böyle bir avantaj sağlanmıyor" yanıtını verdi.
Karar 14 Nisan'da verilecek
Otel reklamlarına yönelik iddiaya ise "Reklamlar rakiplerin görülebildiği bir reklam türüdür" yönünde savunma yaptılar. Ayrıca şirket avukatları konaklama karşılaştırma aramasındaki payın önemsiz bir seviyede olduğunu ileri sürdü.
Rekabet Kurumu soruşturmaya ilişkin nihai kararı 14 Nisan'da verecek.
Etiketler: Google
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