Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

"Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından alakası yok"

Erdoğan'a, Kanal İstanbul'un Türkiye için avantajlarının neler olacağı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkılıp çıkılmayacağı soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un Montrö ile alakasının olmadığını belirterek şunları söyledi:

"42-43 km uzunluğu olan bie kanal burası. Bu kanalda Kradeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreleri bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi."

"Kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz eser kazandırıyoruz"

Erdoğan, Kanal İstanbul ile kendi egemenliğimizin tesis edileceğinin altını çizdi:

"Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacak.

Kanal İstanbulumuzu İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak."

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz" dedi.