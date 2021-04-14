Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Karaismailoğlu'a taziye
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu’nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 14, 2021
Kendisine Allah’tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
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