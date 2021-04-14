TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.