Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan vakaların en çok arttığı iller paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, vaka oranı en çok artan ve azalan illere ilişkin açıklama yaptı.
"Vaka sayılarını azaltmak elimizde"
Yayımladığı grafikle vaka artışlarına dikkat çeken Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" dedi.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde. pic.twitter.com/7e5hwYpiov— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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