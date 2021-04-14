Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya'ya ulaştırılacak 150 bin doz aşı yola çıktı
[Fotoğraf: MSB]
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Libya'ya ulaştırılacak olan 150 bin doz aşı yola çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Libya'ya gönderilen aşılarla ilgili açıklama yaptı.
Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklar yapıldı. Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla 150 bin doz koronavirüs aşısı Libya'ya gönderildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan #COVID19 aşılarını Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı. pic.twitter.com/HyEgvDNcCA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesinde "Libya'ya 150 bin doz COVID-19 aşısını teslim edeceğiz" demişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Libya Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 14:25
- 14:34
- 14:36
- 14:08
- 13:49
Sıradaki Haber
Akşener: Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir, bir sakınca yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz