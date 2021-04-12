İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milli Birlik hükümetine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Libya halkının refahı ve Libya'nın istikrarı öncelikli hedefimiz. Libya'da Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır.

"Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiştir"

Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır.

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık.

Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz. Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır.

"150 bin doz aşı teslim edeceğiz"

Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz COVID-19 aşısını teslim edeceğiz.

"Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz"

Erdoğan'ın ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe açıklamalarda bulundu.

Dibeybe'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz. Türk kardeşlerimizle ilişkilerimizin bir model düzeyine ulaşması arzusundayız. Libya, imar alanında birçok projeye ev sahipliği yapacak. Türk şirketlerinin bu projeleri yürütmesini arzu etmekteyiz. Türkiye ile Enerji alanındaki iş birliğini de geliştirme arzusundayız.

Ortak bildiri

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

Türkiye-Libya ortak bildirisinde seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin yegane meşru yönetim yapısı olduğu vurgulandı.

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.

