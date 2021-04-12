Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun, bayramına erişebilmeyi nasip eylesin" dedi.