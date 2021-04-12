Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "ramazan" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan'ın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun, bayramına erişebilmeyi nasip eylesin" dedi.
Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan #Ramazan'ın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız ibadetleri kabul buyursun, bayramına erişebilmeyi nasip eylesin. pic.twitter.com/6ZpONpf6mV— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 12, 2021
Etiketler: Ramazan Ayı Fuat Oktay
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