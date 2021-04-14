Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul polisi, terör örgütü ile bağlantısı olduğunu saptadığı kişileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. 10 ilçedeki 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S. olduğu ortaya çıktı.