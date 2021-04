İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer vererek, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" sözlerini kullandı.

HEARTLESS @geertwilderspvv IS RACIST, FASCIST AND EXTREMIST.



ISLAM CONDEMNS ALL.



STOP RACISM! pic.twitter.com/NPPHIKBJdS