Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun'dan Wilders'ın "ramazan" paylaşımına tepki
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Altun, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi.
Altun, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer vererek, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" sözlerini kullandı.
HEARTLESS @geertwilderspvv IS RACIST, FASCIST AND EXTREMIST.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 13, 2021
ISLAM CONDEMNS ALL.
STOP RACISM! pic.twitter.com/NPPHIKBJdS
Olay
Aşırı sağcı Wilders, paylaşımında İslam'ın Hollanda'ya ait olmadığını savunarak "İslam'ı ve ramazanı durdurun" ifadesini kullanmıştı.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Ramazan Ayı
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