Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava-hava füzesi Bozdoğan'dan hedefe tam isabet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Bozdoğan füzesinin ilk atışıyla ilgili açıklama yaptı.
Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Savunma Sanayii
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