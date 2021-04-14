Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 51'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 51'e yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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