Hudut kartalları sınır hattında vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinden gelebilecek her türlü tehdit için Mehmetçik teyakkuzda.

Hakkari Çukurca Kovan Tepe'deki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel Üs Bölgesi de Mehmetçiğin vatan nöbetini gece-gündüz sürdürdüğü yerlerden birisi.

Mehmetçiğin gözü sınırda

2 bin 50 rakımlı üs bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen son teknoloji silah sistemleriyle donatıldı.

Mehmetçik sınır hattını terörist sızmalarına karşı 24 saat gözetliyor. Havadan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı da dron savarlar sürekli devrede.

Üs bölgesinde hakim noktalardaki mevzilerde Irak sınırı gözetleniyor. Sızma girişimleri ve taciz atışlarına hakim noktalardaki keskin nişancılar nokta atışıyla karşılık veriyor.

Gerekli durumlarda tespit edilen bölge havan ve tank atışlarıyla da ateş altına alınıyor. Üs bölgesinde görevli askerler araziyi de teröristlere dar ediyor.

Şehidin ismi yaşatılıyor

Üs bölgesi adını 2017'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Halil İbrahim Gürel'den alıyor. Şehidin hatırası üs bölgesinde yaşatılmaya devam ediyor.

Zorlu coğrafyada görev yapan Mehmetçik teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kamera: Emre Veli