Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, ramazanın içinde bulunduğu nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını söyledi.



Normalleşme desteğinden yararlanamayanlar faydalanacak

Buna göre; mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak.



Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İşveren çalışanları SGK'ya bildirecek



İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.