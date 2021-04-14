Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt dışından geleceklerin PCR sonuç zorunluluğu uzatıldı
Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcuların PCR testi sonucunu bildirme zorunluğu 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, yurt dışından seyahat edeceklerin PCR testi sonucunu gösterme süresi uzatıldı:
"Ülkemize hava yoluyla seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluğunun 15 Nisan'da sona erdireleceği duyurulmuştu. Söz konusu uygulamaya, 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir."
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Son Dakika
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