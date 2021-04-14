Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının kritik noktaya ulaşmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önlemler artırıldı.

Bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, illere yapmayı planladığı ziyaretlere de salgın arası verecek.

24 il planlaması ile yola çıkan Kılıçdaroğlu şu ana kadar 7 ili ziyaret etmişti. CHP Liderinin bu hafta yapması beklenen Kıbrıs gezisi de ileri bir tarihe ertelendi.

Salgında vaka sayılarında düşüş olması halinde Trabzon, Rize, Şanlıurfa ve Gaziantep ziyaretleri yapılacak.

Dar kadro ile kısıtlı temaslar

Genel başkan yardımcılarının başkanlık ettiği seyahatler de kısıtlanacak. Kılıçdaroğlu "81 ili gezin talimatı" vermişti. O illere ilişkin yol haritası da belirlendi. Dar kadro ile kısıtlı temaslarda bulunulacak.

Milletvekilleri bu gezilere kalabalık kadrolarla katılmayacak. İllere ilişkin raporlar örgütlerden istenecek.

Belediyeler de Ramazan yardımlarına ilişkin çalışmalarını bir rapor halinde genel merkeze ulaştıracak.

Genel merkezde önlemler artırılıyor

CHP Genel Merkezi'ndeki önlemler de artırılıyor. Bu kapsamda, ziyaretçi yasağı üst seviyede uygulanacak. Genel Başkan Yardımcıları görüşmelerini telefon ve video konferans üzerinden yapacak.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tüm toplantılar da çevrimiçi olacak.