Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'nin saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı Cihan Gökkaya, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Rasulayn'da su ve alt yapı çalışmalarında görev alan Devlet Su İşleri çalışanı Cihan Gökkaya, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu.
37 yaşındaki Şehit Cihan Gökkaya için Şanlıurfa GAP Havalimanında tören düzenlendi.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan DSİ çalışanı Cihan Gökkaya için Şanlıurfa’da cenaze töreni düzenendi. pic.twitter.com/7QotmUsbcn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021
Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.
Törene şehidin iş arkadaşları, askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehit Gökkaya'nın askerlerin omzundaki Türk bayrağına sarılı tabutu, uçağa konularak memleketi Balıkesir'e uğurlandı.
Şehit Gökkaya'nın cenazesi, Balıkesir'de yapılan törenin ardından toprağa verildi.
Görev süresini tamamlamasına 3 gün kalmıştı
Şehit işçinin 3 aylık geçici görevle bölgede bulunduğu ve görev süresini tamamlamasına ise 3 gün kaldığı öğrenildi.
Şehit Gökkaya evli ve 2 çocuk babasıydı.