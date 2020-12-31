Yeni çağı temsil eden havacılık, ulaşımın en modern yüzü. Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları bir asrı aşıyor. Havacılık sektörünün ortaya çıkışı 1910'lu yıllara dayanıyor.

İlk uçağı Vecihi Hürkuş tasarladı

İlk uçak tasarımcısı ve üreticisi, havacılığın sembol ismi Vecihi Hürkuş oldu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda pilot olarak görev alan Hürkuş, ilk uçak projesine 1923 yılında başladı. 14 ayda Vecihi K-6'yı uçar hale getirdi.

Eskişehir ve Kayseri'de 2 uçak fabrikası kuruldu

Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra Atatürk'ün emriyle Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Havacılığa gösterilen önem ile 1925 yılında Kayseri'de ilk uçak fabrikası yükseldi. Bir yıl sonra Eskişehir'deki uçak fabrikası da faaliyete başladı.

"İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." Atatürk'e ait bu sözler havacılığa verilen önemi yansıtıyordu.

Halka yönelik ilk taşımacılık 1933'te

Askeri alanda temelleri atılan havacılık, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında sivil alana taşındı. 1933'de 5 uçaklık küçük bir filo olan Türk Hava Postaları faaliyete geçti. Bu halka yönelik taşımacılıkta bir ilk oldu.

Nuri Demirağ'ın ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu

İlerleyen yıllarda Türkiye'de havacılığa gönül vermiş bir girişimci çıktı sahneye... Nuri Demirağ, 1935 yılında İstanbul'da bir uçak fabrikası kurdu. Yabancı mühendisler Türkiye'ye geldi, Türk mühendisler ise eğitim için yurt dışına gönderildi. 1944'e gelindiğinde, fabrikada sıfırdan yapılan ilk Türk yolcu uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

Dünyanın transfer noktası: İstanbul Havalimanı

Yıllar yatırımlarla geçti, Türkiye hava ulaşımının gözdesi haline geldi. İlk havalimanından 108 yıl sonra, havacılığa dev bir proje ile damga vuruldu. 2018 yılında açılan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin iddiasını ortaya koydu. Havalimanı, tüm etapları tamamlandığında dünya nüfusunun üçte birini İstanbul'a bağlayacak, dünyanın en önemli transfer noktası olacak.

Sivil havacılığın gözdesi Türkiye

Bu süreçte uçuş noktaları da arttı. Türkiye, hava yolu ulaşımında bağlantılarını en fazla geliştiren ülke olarak sektöre bir imza daha attı.

Türkiye 56 sivil havalimanına sahip, 328 uçuş noktasına ulaşıyor

Türkiye bugün yolcu ve uçak trafiğindeki artış bakımından dünyada havacılığın büyümesine en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri. Gelişen imkanlar ile 10 yılda yolcu trafiği yüzde 100'ün üzerinde arttı. Yurt içi ve yurt dışında 100 milyonu aşan yolcu sayısı ile Türkiye havacılığın öne çıkan adresi oldu.

500'ü aşkın büyük gövdeli uçak, yurt içi ve yurt dışında 100 binden fazla yolcuyu ağırlıyor.

Büyük gövdeli uçak sayısı 545'i hava yolu koltuk kapasitesi ise 104 bini bulmuş durumda.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Deniz Eryılmaz