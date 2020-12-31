İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün İstanbul'daki avukatlardan sorumlu sözde yöneticisi Kamil Bakum'un Ümraniye’deki hücre evinde gizlendiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda Kamil Bakum ile birlikte Eşref Üstünova gözaltına alındı.

Bakum, Yazıcıoğlu soruşturmasının önemli isimlerinden

Çeşitli suçlardan aranan Bakum, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopterden cihazların sökülmesi nedeniyle yargılanan 2 astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.

Yakalanan Eşref Üstünova da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli sözde sorumlularından biri.

Hücre evinde yapılan aramalarda FETÖ’nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafları da ele geçirildi.