Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında yaşanan anlar konuşuldu.

Oktay, görüntüleri izledikleri sırada ilk önce Türkçe sesler duyduğunu ve ne olduğunu anlamaya çalıştığını, sonra orada yaralı bir Türk vatandaşının çıkıp polisler dahil yaralıların yardımına koştuğunu gördüğünü anlattı.

Saldırı anında yaşadıklarını anlatan Gültekin o sırada adrenalin ve şokla hiçbir şey hissetmediğini, polis merkezine giderek durumu polise anlattıklarını ancak polislerin o sırada daha yeni yeni hazırlanmaya başladıklarını ve çelik yeleklerini giydiklerini söyledi.

Gültekin, "Sonra biz de oraya koştuk. Mermiler uçuşuyordu orada. Ben sırtından girdim, Mikail ayaklarından girdi ve (yaralı polisi) 200 metre taşıdık. Polisi ambulansın içine koyduk sonra kendimiz de güvenli bölgeye çıktık" diye konuştu.

"Türk milletinin yüreğini dünyaya göstermiş oldunuz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Gültekin'in Viyana'daki saldırı anlarına ilişkin anlattıklarına şu sözlerle karşılık verdi:

"Görüldü ki aslında Türk milletinin gerçek karakteri bu. Dünyada nerede olursa olsun gözünü kırpmadan sonuna kadar gider. İnsani boyutta yardım edebileceği bir şey varsa. Bu biraz yürek istiyor bunun ötesinde. Siz de o yürek var. Türk milletinin yüreğini orada bütün dünyaya ve de Avrupa'nın göbeğinde göstermiş oldunuz. Bir de Yozgatlı olunca tabii, yiğidin harman olduğu yer."