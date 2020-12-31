Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 31, 2020

"Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan ayrımcılığın barbar ve müptedi bir zihniyetin ürünü olduğunu söyleyerek, "Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır.

Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 31, 2020

"2021 yılında da faşizmle mücadele edeceğiz"

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın açıklamalarına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda, 2021 yılında da faşizmle mücadele edeceklerini söyledi.

Çelik, "Başörtüsü yasağı denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur”

Çelik, CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar’ın bir televizyon programında “Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum” açıklamalarına tepki gösterdi:

“Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.”