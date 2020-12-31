Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar ve komuta kademesi Bakü'de
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes
Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır.
Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını müdafaa görevimizi yerine getireceğiz
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