Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında koronavirüs salgını başta olmak üzere ekonomik ve dış politika alanında 2020’de yapılan icraatlara değindi.

"2020 pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu"



“Geride bıraktığımız 2020, maalesef, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bu süreçte başarılı hamlelerle salgınla mücadele ettiğine vurgu yaptı.

"Salgını en az zararla atlatmayı başardık"



Erdoğan, “Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa’daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. Çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz 1008’er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Yine bu dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak, sağlık altyapımızı tahkim ettik” dedi.



Sosyal Güvenlik sistemi ve sosyal yardımları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



“Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu.

"141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk"



Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkânı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye’ye getirdik. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” tavsiyesine uyarak, 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık.”

"İnşallah kısa sürede aşıları hizmete sunacağız"



Koronavirüs salgının bir süre daha etkisini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan Türkiye’nin hazırlıklı olduğunu şöyle anlattı: “Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, TAMAM diye sloganlaştırdığımız Temizlik, Maske, Mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek, Allah’ın izni ve inayetiyle, bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

"Hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz"

Ekonomide yeni reform hazırlıklarına da değinen Erdoğan, “Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız” dedi.

“Aşkınan çalışan yorulmaz”

“Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7’lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz” diyen Erdoğan ekonomiyle ilgili mesajlarına şöyle tamamladı: “Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah “Aşkınan çalışan yorulmaz” inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz.”

“Ayasofya’yı aziz bir kitap gibi açma” şerefi...

Mesajında Ayasofya Camii’ne de değinen Erdoğan, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da, ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabbime, bizlere üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle “Ayasofya’yı aziz bir kitap gibi açma” şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılmasının, milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”

"Sondaj çalışmalarından güzel haberler almayı ümit ediyoruz"

Karadeniz’deki doğal gaz keşfine de atıfta bulunan Erdoğan şöyle devam etti:

“Karadeniz’de, 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz” dedi.

"Libya’da emperyalist hevesleri kursaklarında bırakıldı"

Erdoğan’ın Libya ve Azerbaycan ile ilgili mesajları ise şöyle oldu:

“Libya ve Dağlık Karabağ’da kazanılan zaferler, 2020 yılındaki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı. Meşru Hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya’da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus’u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık.

Dağlık Karabağ zaferi

Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde, hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye olarak, Karabağ’daki gelişmeleri yakından takip ediyor, attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Buradan bir kez daha ülkeleri, toprakları, bağımsızlıkları için kahramanca mücadele eden Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri rahmetle yâd ediyorum. Dağlık Karabağ zaferinin milletimize, Türk dünyasına ve tüm Azerbaycan Türklerine hayırlı olmasını diliyorum.”



Yılbaşında tedbir uyarısı



Şehitleri ve afette yaşamını yitiren vatandaşları da anan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını koronavirüs uyarıyla bitirdi: “Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.”

