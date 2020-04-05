Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden kargo ile ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
Türkiye’nin milli pazar yeri platformu ePttAVM.com üzerinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.
Maske temini için maske.epttavm.com üzerinden form doldurması gerekiyor. Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.
Vatandaşların her hafta içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.
Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:07
Sıradaki Haber
COVID-19'a karşı aşı çalışmalarında önemli adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz