Türkiye’nin milli pazar yeri platformu ePttAVM.com üzerinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.

Maske temini için maske.epttavm.com üzerinden form doldurması gerekiyor. Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.

Vatandaşların her hafta içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.