Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dünyada aşı çalışmaları sürüyor. Türkiye'de de hastalığın tedavisi için aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TRT Haber ekranlarında, koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarında gelinen son noktanın detaylarını anlattı.

Sosyal medya hesabından da gelinen son noktayı duyuran Kara, “İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada.” ifadelerini kullandı.