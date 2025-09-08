Çok Bulutlu 15ºC Ankara
Gündem
DHA 08.09.2025 17:23

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, `Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir` denildi.

