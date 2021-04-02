Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"PKK'ya bu yıl 11 kişi katıldı, 40 kişi dağdan indirildi"
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 40'a yükseldiğini açıkladı.
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Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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