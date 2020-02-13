Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk pilotun ön ifadesi Yenişehir Polis Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi gördüğü hastanede alındı. Uçağın Güney Koreli ikinci pilotunun ifadesinin ise daha sonra alınacağı belirtildi.

Uçağın 4 kabin görevlisinin de ifadelerine başvuruldu. İndikten sonra uçağın pistten çıktığını belirten kabin memurları, kaza sebebiyle şikayetçi olmayacaklarını söyledi.

Tedavileri devam eden 5'i yabancı uyruklu 13 yolcunun ifadesi ise henüz alınamadı.

5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkmış, 3 yolcu hayatını kaybetmişti.