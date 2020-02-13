Türkiye, İdlib'de izleyeceği politikayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla net bir şekilde ortaya koydu.

Buna göre, Mehmetçiği hedef alanlar nerede olursa vurulacak, yeni bir göç dalgası oluşmaması için bölgede gerginlik azaltılacak.

Bölgeye yapılan askeri takviye devam ederken, Ankara, çözüm için diplomasi adımlarını da ihmal etmiyor. Rus heyetin Ankara'daki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, iletişim kanallarının açık tutulması kararı alındı.

Askerler Ankara'da teknik düzeydeki görüşmeleri sürdürecek.

Dışişleri, Milli Savunma ve İstihbarattan üst düzey heyet de Moskova'ya gidecek.

ABD ile de diplomasi trafiği yürütülüyor

Diplomasi trafiği sadece Rusya ile değil ABD ile de yürütülüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Esper ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Ankara öncelikle rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesini istiyor. Bölgede gerginliğin azalmasının ardından Suriyelilerin evlerine dönmeleri amaçlanıyor.