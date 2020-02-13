Haber Giriş: Kaynak: AA
Çok namlulu roketatarlar Suriye sınırında
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından çok namlulu roketatarlar Suriye sınırına konuşlandırıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.
Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.
Etiketler: tsk suriye sınırı komando çok namlulu roketatar cnraSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 12:59
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