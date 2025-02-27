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Gündem
AA 27.02.2025 21:49

PFDK'dan Mourinho ve Buruk'a ceza

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Mourinho ve Buruk'a ceza

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