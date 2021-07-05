Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik mücadele, yurt içinde ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiğini duyurdu.
Teröristler, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Güçlü, Kararlı, Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #pençeşimşek pic.twitter.com/BUbQ48swok
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya Terör Örgütü
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