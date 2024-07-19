Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.07.2024 23:59

Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu.

Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ETİKETLER
Pençe Operasyonları Şehit
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar atıldı
00:05
Bakan Şimşek: Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
00:04
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
23:32
Bitcoin'in fiyatı 67 bin doları geçti
23:44
5 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
22:42
Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak
Meteoroloji 9 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 9 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Kıbrıs Gazisi o günleri anlattı: Bizim gibi cesaretli değildiler, kaçıp gittiler...
Kıbrıs Gazisi o günleri anlattı: Bizim gibi cesaretli değildiler, kaçıp gittiler...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ