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TRT Haber 19.07.2024 19:37

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın 'İsrail' kararına destek

Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın 'İsrail' kararına destek

Dışişleri Bakanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir.

Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.

Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz." 

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Dışişleri Bakanlığı Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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