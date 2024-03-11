Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.03.2024 11:37

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

 

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Türkiye'den 146 ülkeye Türk kahvesi ihraç ediliyor
11:56
Bakan Şimşek: TCMB, enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır
11:49
Kayseri'de çeşitli suçlardan 26 şüpheli tutuklandı
11:49
Isparta uçak kazası dosyası kapandı
11:38
Kilo aldığını sandı, karnından 5 kilogram kitle çıktı
11:30
Güney Kore'de doktor krizi devam ediyor: Yaklaşık beş bin kişiye uyarı gönderildi
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ