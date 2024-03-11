Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/B0DVngZt5T