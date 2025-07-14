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TRT Haber 14.07.2025 12:36

Pençe-Kilit bölgesinde 1800 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan aramalarda bin 800 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 1800 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

5-7 temmuzda yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK’nın kullandığı belirtilen bin 800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit edildi.

 

Mağara kullanılamaz hale getirildi

Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

İmha edilen silahlar arasında 53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği, 9 adet keskin nişancı tüfeği, 100 kg el yapımı patlayıcı, 6 adet SA-7 hava savunma füzesi de bulunuyor.

Arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.
 

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