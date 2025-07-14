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Gündem
AA 14.07.2025 12:23

Milli atletlerden Romanya'da 15 madalya

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5'i altın toplam 15 madalya elde etti.

Milli atletlerden Romanya'da 15 madalya

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Craiova kentindeki organizasyonda 16 ülkeden sporcular mücadele etti. Şampiyonada 30 disiplinde 32 sporcuyla temsil edilen Türkiye; 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Milli takım, genel sıralamada 143 puanla Balkan ikincisi oldu. Ev sahibi Romanya 154 puanla ilk sırayı alırken, Yunanistan 137,5 puanla üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Koray Uygun (110 metre engel), Hamza Yaşın (1500 metre), Hasan Can Akdemir (3000 metre engel), Rabiye Çiçek (Cirit atma), Yasir Kuduban (Yüksek atlama)

Gümüş: İrem Yiğit (100 metre engel), Havva Efe (3000 metre), Aleyna Karabulut (Üç adım atlama)

Bronz: Furkan Kanlı (3000 metre), Muhammed Ağgün (800 metre), İran İnce (1500 metre), Nisa Nur Özdemir (Çekiç atma), Sümeyye Nur Şirin (Disk atma), 4x100 metre kadın bayrak takımı (İrem Yiğit-Ekin Yurttaş-Zeynep Kaya-İrem Yıldırım), 4x100 metre erkek bayrak takımı (Koray Uygun-Emre Ergün-Buğra Güleryüz-Toprak Ege Özdemir)

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