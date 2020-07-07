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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.
#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/CuRdEnB71O pic.twitter.com/mzuxqUJIlr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Terör örgütü PKK mühimmatSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 13:29
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