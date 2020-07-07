Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.