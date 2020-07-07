Terörle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında hız kesmeden sürüyor. Operasyonlara ilişkin açıklamalar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe geldi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi" denildi.

3 PKK/YPG’li gözaltına alındı

Yine MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığı açıklandı.

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı Bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/l99YwJdZIN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020



Hakkari'de hava destekli operasyon: 2 töreris etkisiz

İçişleri Bakanlığı ise iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyon devam ediyor.