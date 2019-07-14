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Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

14 Temmuz 2019 Pazar 09:57 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 10:23

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtının başarıyla devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir mağarada 3 teröristin cesedinin bulunduğu kaydedildi. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu. Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2eVQIDLe26 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019

Kaynak: AA

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