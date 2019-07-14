Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtının başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir mağarada 3 teröristin cesedinin bulunduğu kaydedildi.
Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2eVQIDLe26— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019
Kaynak: AA