Terörle mücadele sınır içinde ve dışında kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22'ye yükseldi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2019
Kaynak: TRT Haber