Terörle mücadele sınır içinde ve dışında kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece harekatta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22'ye yükseldi.

Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2019

Kaynak: TRT Haber