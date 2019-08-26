Hükümet ile Memur-Sen arasındaki zam anlaşmazlığı devam ediyor.

Kararın en geç 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor

Yetkili sendika Memur-Sen'in 2 yıl için toplam 27 puan zam talebine Hükümetin teklifi 2 yıl için toplam yüzde 14 oldu. Hem Kamu İşveren Heyeti hem de Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu.

Uzlaşma için Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor. 11 üyelik kurulda 6 üyeyi hükümet atıyor. Sürecin başında ise Sayıştay Başkanı yer alıyor.

Hakem Kurulu bütçe imkanlarıyla, talepleri karşılaştırıyor. Tüm bu çalışmaların ardından memur ve memur emeklilerinin 2 yıl boyunca alacağı zam oranı belli olacak. Kurulun bağlayıcı kararını 28 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

Memur-Sen'den eş zamanlı açıklama

Hakem Kurulu çalışmalarını sürdürürken Memur-Sen de yurt genelinde "emeğe saygı adalete davet" çağrısıyla eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Ankara İl Başkanı Ali Yaz, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bütün parametrelerin dikkate alındığı adil ve hakkaniyetli bir hüküm bekliyoruz."

Bu arada KESK üyeleri de toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine salı günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Kaynak: TRT Haber