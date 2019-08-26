Trump G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i büyük bir lider olarak nitelendirdi ve anlaşma ve gerilimin yatışması isteğini memnuniyetle karşıladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki arasındaki ticaret savaşı, iki ülkenin Cuma günü birbirlerinden ithal ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklamarıyla keskin bir şekilde tırmandı.

Çin'in Cuma günü ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump Çin'den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %5 ek gümrük vergisi açıklamıştı.

Trump Çin ile ticaret müzakerelerinin bu zamana kadarki en iyi konumda olduğunu söyledi ve "Her şey mümkün. Çok anlamlı konuşmalar yapıyoruz diyebilirim, açıkçası her zamankindan çok daha anlamlı olduğunu söyleyeceğim. Çünkü genel olarak çok iyi gidiyoruz. Çin harika bir ülke. Başka ülkelere giden milyonları ve milyonlarca işi kaybediyorlar. Onların yerinde olsaydım, bir anlaşma yapmak isterdim" dedi.

Trump ayrıca "Sanırım şu anda müzakerelerde her zamankinden daha iyi bir yerdeyiz. Bu süreçten geçmeden buraya gelebileceğimizi sanmıyorum. Sanırım bir anlaşma yapmak için daha güçlü bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Herkes için adil bir anlaşma" dedi.

Kaynak: Reuters