Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ta Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü için düzenlenen törende halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Tarih bir milletin hafızası olmasının yanında istikbalinin de pusulasıdır. Geçmişine sırtını dönen toplumlar tıpkı köklerinden kopmuş ağaçlar gibi devrilmeye mahkumdur. Biz çağ kapayıp çağ açan fetihlere imza atmış bir milletiz. Yalnız aynı başarıyı tarihimize sahip çıkma hususunda gösteremiyoruz.

"Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusudur"

Gençliğimiz Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterinci tanımıyor. Buraları tanırsanız Anadolu'yu tanırsınız. Ahlat'ın tarihimizde tekabül ettiği yer çok çok önemli. Burası Anadolu'nun kapısı Türkiye'nin tapusu addedilen yeridir. Toplam 8 bin 200 ecdat mezarının bulunduğu Selçuklu kabristanındaki her bir kitabe aynı zamanda bizim bu topraklardaki hafıza kayıtlarıdır. Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi'nden önce son otağını burada kurmuştur.

Birinci Dünya harbi esnasında Ermeni çetelerinin ağır zulmüne uğrayan Ahlat milli mücadelenin en büyük destekçilerinden olmuştur.

Ahlat malesef senelerce kaderine terk edilmiş unutulmuş bir şehrimizdir. Türk milletinin ruh kökü ile bağını kesmek isteyenler diğer pek çok değerimiz gibi Ahlat'ı da ihmal etti görmezden geldi. Biz düzenlediğimiz etkinliklerle Ahlat'ın bu maküs talihini de değiştirmeye çalışıyoruz.

Geçen sene Cumhurbaşkanlığı olarak burada sembol bir eserin inşasına başladık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kuruyoruz. Biz bu otağı ilçemize kazandıracağız.

Sanat ile spor, tarih ile kültür, mimari ile müzik birbirinin tamamlayıcısıdır. Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak. Ecdat mirası ata sporlarımıza da aynı şekilde sahip çıkacağız. Örneğin Osmanlı döneminde ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaktı. Pehlivanların ferdi hayatlarında da civanmert olmaları beklenirlerdi. Bunlar gibi pek çok kural, prensip bulunur. Geleneksel spor dallarımızın ihyası bu nedenle inşası demektir. Bu sporların yaygınlaşması kültürümüzle olan bağımızın güçlenmesi demektir.

"Dünya Göçebe Oyunlarının ev sahibi önümüzdeki yıl Türkiye olacak"

Yılların ihmalini gidercek ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak birçok projeyi devreye aldık. Bilhassa Okçular Vakfımız ve dünya Etnospor Konfederasyonu çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. Önümüzdeki sene Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahibi Türkiye olacaktır.

Okçular Vakfımız Malazgirt'te olduğu gibi Ahlat'ta da güzel bir çalışma ortaya koydu. Birbirinden güzel etniklikler düzenlendi.

Burada hep beraber bir kez daha millet olmanın, kardeş olmanın, bir ve beraber olmanın şuuruna erdik.

Sultan Alparslan Malazgirt savaşından sonra size öyle bir vatan bıraktım ki ebediyen sizin olacaktır diye buyurmuştur.

Kaynak: TRT Haber