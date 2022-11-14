Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

EGM Kriminal Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."