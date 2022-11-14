Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Patlamada kullanılan bombanın TNT olduğu belirlendi
[Fotograf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kullanılan bombanın, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
EGM Kriminal Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen terör eylemi ile ilgili olarak olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı'mızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde; saldırıda kullanılan patlayıcının, yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir."
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