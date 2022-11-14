Suriye'ye bağlı Ayn El Arab, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bir kent.

Türkiye'nin güneyinde yer alan Ayn El Arab, yaklaşık 55 bin nüfusa sahip. Suruç ile Ayn El Arab'ı bir tren istasyonu ayırıyor. Tren istasyonundaki vagonların arasından karşıya bakıldığında yalnızca 200 metre mesafede örgütün sözde bayrağını görmek mümkün.

Ayn El Arab, terör örgütü PKK/YPG için kritik bir nokta. Örgüt kontrolündeki bölgede teröristler yoğun faaliyet gösteriyor. Örgüt sözde yürütme konseyiyle burada kararlar alıyor. Terör üssü haline getirilen bölgede ağır silah ve terörist yığınağı bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin hendek ve tüneller kazdığı Ayn El Arab bölgesinde çok sayıda sivil göç etmek zorunda kaldı. Teröristler evlerini terk etmek zorunda kalan sivilleri canlı kalkanı olarak kullanıyor.

Rejim ve PKK'nın kirli ortaklığı

Terör örgütü PKK/YPG Rakka ve Ayn İsa'ya sürekli yığınak yapıyor. Ayn El Arab bölgesinde teröristler tünel, hendek ve mevziler kazıyor. Suriye rejimiyle iş birliği yapan terör örgütü, hendeklerin kazımında da ortak faaliyet gösterdi.

Suriye rejimine ait bayraklar Ayn El Arab'daki terör mevzilerinde dalgalanıyor. Örgütün sözde karargahları kamufle edilmeye çalışılıyor.

Suriye'nin Türkiye sınırına en yakın bölgelerden Ayn El Arab'da, terör örgütünün sözde yöneticilerinin geçmişte Türkiye sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdiği de biliniyor.

Saldırı talimatı Ayn El Arab'dan

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı talimatı da Ayn El Arab'a uzandı. 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısında, eylemi gerçekleştiren teröristin talimatı örgütün Ayn El Arab bölgesinden aldığı belirlendi.

Süleyman Soylu, teröristin saldırıyı hangi aşamalarla gerçekleştirdiğini şu sözlerle anlattı:

"İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı"

Şimdi gözler Ayn El Arab bölgesine çevrildi. Terörün yuvası haline gelen, Türkiye sınırının yanıbaşındaki Ayn El Arab bölgesine 'olası bir operasyon gerçekleştirilir mi?' soruları gündeme geldi.

Ayn El Arab'a 'özel operasyon'

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ayn El Arab'ın önemini vurguladı ve 'özel operasyon' olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki süreci Türkiye'nin iyi yürüttüğünü ifade eden Başbuğ, denge politikasının önemine vurgu yaptı:

"ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İran gibi birçok devletin olduğun noktada bazı dengeleri sağlamak lazım. Rahat hareket edemezsiniz. Öyle bir zamanda yapmalısınız ki hiçbir yerden çatlak ses gelmemeli. Sözde terör devletinin merkez yerlerinden birisi olarak görülüyor. Son dönemde bölgeye operasyonlar yürütüldü, çok sayıda sızma engellendi".

Ayn El Arab'a özel bir operasyonun olabileceğine işaret eden Başbuğ, "Bombalı teröristin Afrin'den yurda girdiğine dair deliller var. Ne kadar alçakça bir eylem olsa da 'Suriye'ye harekat başlar' demek zor" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgeye MİT'in koordinasyonunda 'özel operasyon' yapılabileceğini savunan Başbuğ sözlerine şöyle devam etti:

"Devlet süreci mantıklı yönetiyor. Şüphesiz terör eylemini gerçekleştiren kişinin ifadesinden sonra istihbaratlar alınacaktır. Nereden talimat oldu, arkasında kimler var... MİT merkezli özel bir operasyon olabilir. Topyekün bir harekat başlar diye bir sürece evrilmek zor"

"Ayn El Arab'a harekat yapmak zorundayız"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise Ayn El Arab'ın temizlenmesinin PKK'nın musallat olduğu Kürt sosyolojisi açısından da önemli olduğuna vurgu yaptı.

"Örgütü değersizleştirmek istiyorsak, diğer alanlardaki etkisini zayıflatmak ve çökertmek istiyorsak Kürt etnik kimliğini istismar etmesini engellemeliyiz. Hem silahlı hem de siyasi kanadını..."

Ağar, İstiklal Caddesi saldırısı talimatının Ayn El Arab'dan gelmesinin örgüt içinde de farklı anlamları olduğuna dikkat çekti.

Bu talimatın terör örgütü içindeki iç istikrarsızlık kaynaklı olabileceğini söyleyen Ağar, "İç mücadele için olabilir bu" dedi.

"Zap'ta örgüt iddialarıyla ve ihtiraslarıyla beraber çöktü"

Ağar terör örgütü içinde fikir ayrılıkları ve iç rekabetin olduğuna dikkat çekti:

"Zap onlar için çok önemliydi. Kandil'den önceki karargahlarıydı. Zap'ı kaybeden örgüt ne yapabilir? Kandil inisiyatifi kaptırmaktan rahatsızlık duyuyor. Bir de siyasi kanadıyla Kandil baroları arasındaki rekabet böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor"

Ağar sözlerine şöyle devam etti:

"PKK'nın kendi içindeki bir eksen, PKK'nın dövülmesini istediği ekibe bizi yönlendirebilir. Buna dair bir detay görünüyor. Bir anlaşmazlık var, bunun için özel kararlar alınabiliyor. Kandil'deki baronlar hükümdarlıklarını devam ettirmek istiyor. Bununla ilgili de bir terör eylemi de olabilir bu. Örgüt içindeki güç mücadelesine dayanan asimetrik veya doğrusal bir eylem"