Uyuşturucu şebekesinin başındaki isimlerin İnterpol sistemindeki belgeleri siliniyordu. Avrupa ve Türkiye'de yakalanmamaları sağlanıyor, silah ruhsatı bile çıkarılıyordu.

İtiraflar, uyuşturucu kaçakçıları ile FETÖ arasındaki derin ilişkilere yönelik. Bataklık Operasyonu'nda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Halil Arslantaş, kirli ilişkileri bir bir itiraf etti:

"Ç.G., İnterpol tarafından dünya çapında kırmızı bültenle aranıyordu. Bizzat kendisinden duydum. Avrupa'da yaşarken de Türkiye'de yaşarken de yeri ve yurdu belli olduğu halde FETÖ'nün etkisi ve yardımı ile yakalanması engellenmiştir. Bildiğim kadarıyla İnterpol aranması olduğu halde Türkiye'de kendisine silah ruhsatı bile çıkartabilmiştir."

Rüşvet karşılığı kaçakçılığa izin

Halil Arslantaş'ın itirafları bunlarla sınırlı değil. FETÖ'cülerin aldıkları rüşvetle neler yaptıklarını da anlattı.

"Kendisine bu parayı neden verdiğini sorduğumda bana 'Sen bu işleri bilmezsin. Bunlar bana çok yardımcı oluyorlar. Benim İnterpol'de olan evraklarımı Türkiye'ye gittiğimde sistemden silecekler, hatta işleme bile koymayacaklar. O yüzden onlara yardım ediyorum' şeklinde söylemleri vardı. Ç.G. isimli şahıs bazen de bana 'Bu cemaat nasıl bir cemaat arkadaş, bunların dini imanı para. Benim ne iş yaptığımı bildikleri halde yine de benden Allah rızası için para istiyorlar. Bunlar nasıl cemaat?' şeklinde serzenişleri olurdu."

PKK'ya uyuşturucu payı iddianamede

İddianamede aynı kişilerin terör örgütü PKK'ya 60 milyon euro aktardığına dair tespitler de yer aldı.

2011-2012 yıllarında Brüksel üzerinden Gaziantep'e kuryeler aracılığıyla 120 milyon euro gönderildi. Bu paranın 60 milyon euroluk kısmı Halil Arslantaş'ın ailesi tarafından PKK'ya yollandı. Kalan 60 milyon euro ise kiralık kasalarda saklandı.

Kaçakçıların uyuşturucu rotası

İddianamede, uyuşturucu şebekesinin uluslararası kaçakçılık güzergahları da ortaya çıktı.

İddiaya göre şebekenin başındaki kişiler, Brezilya, Ekvador ve Avrupa ülkeleri arasında uyuşturucu rotası çizdi.

Kazandıkları kirli paranın önemli bölümünü hem Türkiye hem de Avrupa'da bağlantı kurdukları terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya aktardı.

Haber: Taylan Yıldırım