İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde inceleme yaptıktan sonra açıklama yaptı.

"Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var"

Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin ekiplerce gözaltına alındığını duyurdu:

"Bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular. İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elbetteki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şuanda sınırın ötesinde, sınırın içinde, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyorlar. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık şekilde ifade etmektedir."

İçişleri Bakanı Soylu: (İstiklal'de patlama) Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. pic.twitter.com/1gM4kdCLHp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2022

"Bize bu acıyı yaşatanların kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz"

Soylu elde edilen bulgularda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin PKK/PYD terör örgütü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesine saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin heralde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Tekrar söylüyorum biz Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şadolsun, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun."