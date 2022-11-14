6'lı masayı oluşturan partiler, bugün Deva Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Deva Partisi lideri, toplantı öncesinde gündem belirlemek için gerçekleştirdiği liderler turunu tamamladı. Turun öne çıkan başlıklarına göre masanın gündemi yoğun olacak.

Edinilen bilgiye göre, bugün yapılacak görüşmede ortaklığın ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği masadaki en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Toplantıda değerlendirilmesi planlanan "seçim sonrası geçiş süreci yol haritası" ise ittifak kararı konusunda belirleyici olacak.

Temel konularda mutabakata varılırsa, toplantı sonrasındaki ortak açıklamada 'ittifak' vurgusu yapılması bekleniyor.

Masanın ortak bildirisinde anayasa teklifine de değinilmesi bekleniyor

Masadaki bir diğer gündem maddesi ise anayasa teklifi olacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini toplantının gündemine taşıması bekleniyor.

Toplantı sonrası yapılacak ortak açıklamada teklifin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir bölümün yer alması planlanıyor.

Toplantıda BTP'nin masaya katılma isteği de görüşülecek

Masanın en sıcak gündem maddelerinden biri de Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) ittifaka katılma talebi...

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen Meral Akşener'in, talebi toplantıda gündeme getirmesi bekleniyor. Masanın 'altılı' olarak devam etme ihtimali ise yüksek görünüyor. Toplantıda bu tartışmayla ilgili son kararın verileceği belirtiliyor.

Hala belirsizliğini koruyan 'ortak aday' konusunun ise bu toplantıda da görüşülmesi öngörülmüyor.