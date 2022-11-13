TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerekli tahkikatlar titizlikle yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kabine üyelerinden taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun İstanbul." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise patlamanın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

"Terör nereden, kimden gelirse gelsin lanetlemek zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız.

Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur."

“Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, “Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Akşener, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf buluşmasına katıldı. Akşener, program öncesi İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Acı bir günde beraber olduklarını dile getiren Akşener, “Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı görevlendirdik” ifadelerini kullandı.