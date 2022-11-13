Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesinde İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz üzerinden tahıl koridorunun işlediğini ifade eden Erdoğan, "Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılı başta Afrika olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Salgın döneminde sağlık sisteminin önemi

Salgın döneminde birçok ülkenin sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını söyleyen Erdoğan, "Salgın döneminde yaşananlar, yetersizlikler ve adaletsizlikleri gözler önüne serdi. Asgari sağlık hizmetini alamayan birçok ülkede sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemine yaptığımız yatırımlarla bunun neticilerini görmüş olduk" dedi.

Dijital dönüşüm

Dijital dönüşümde bu sene kapsayıcılık temasının öne çıktığını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız" açıklamasını yaptı.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınmasıyla ilgili Erdoğan, "KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek Putin gerek sözcüleri açıklama yaptı. Türkiye'nin enerjide de bir hat olması konusunda da açıklama yapıldı. Atılacak adımlarla birlikte Türkiye, bir hat olarak doğalgaz dağıtımı, enerji dağıtımı gibi bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında da Türkmenistan ziyaretinde de orada da bunları konuşacağız"